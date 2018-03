Conoce a las nuevas 'Hechiceras'

Muchas personas recordarán las aventuras de Phoebe, Prue, Piper y Paige, sus peleas con demonios, hechizos, encuentros con ángeles hicieron de "Hechiceras" una serie inolvidable, que está cerca de volver a las pantallas.

Aunque sin sus intérpretes originales, la cadena CW prepara una nueva versión de la serie que se centra en tres hermanas que descubren que son brujas después de la trágica muerte de su madre, y ellas serán las nuevas protagonistas.

Madeleine Mantock intepretará a Macy, la hermana mayor, una genetista conmocionada tras descubrir que es una bruja. Mantock ha actuado en proyectos como The Tomorrow People e Into the Badlands.

En el papel de Mel estará Melonie Diaz, quien ha aparecido en programas como Elementary, Rizzoli and Isles, Girls y Person of Interest. Mel es una activista que pierde el rumbo después de la muerte de su madre.

La hermana menor será interpretada por Sarah Jeffery, conocida por su participación en Descendientes de Disney Chanel. Madison es una chica universitaria, su objetivo de formar parte de una hermandad se ve afectado al saber que es una bruja.

La serie será producida por Jennie Urman, que trabajó en Jane the Vigrgin, y contará con el guión piloto escrito por Jessica O'Toole y Amy Rardin.