Confirman secuela de '¿Y dónde están las rubias?'

Por: Redacción





El actor Terry Crews, ha declarado para Watch What Happens Live (vía New York Post) que la secuela de ´¿Y dónde están las rubias? ya está en camino y que no podría estar más entusiasmado.

Terry Crews interpretó en la cinta a Latrell Spencer, un jugador de basketball profesional que también acude a los eventos del hotel. El deportista termina enamorado de Tiffany Wilson, quien en realidad es Marcus, y no para de acosarlo hasta descubrir su verdadera identidad (con un giro inesperado).

Aseguró estarse poniendo en forma para la segunda entrega, la cual ha estado esperando durante 15 años.

"Sabes, en realidad me reuní con Shawn [Wayans] y él me dijo: ´Hombre, vamos a hacerlo, lo estamos poniendo en marcha´. Me he mantenido en forma solo para esa película. He estado entrenando durante quince años para poder hacer la segunda parte de ¿Y Dónde Están las Rubias?".