Confirman remake del clásico ´Pocahontas´

Fuentes cercanas a Disney han confirmado que la productora está trabajando en el remake de Pocahontas.

En esta ocasión, después de la polémica que existió con la elección de Halle Bailey como Ariel para el live action de La Sirenita, buscarán que la actriz para Pocahontas será una nativa americana.

El portal "We Got this Covered" Disney tratará de no cometer los mismos errores de la cinta anterior y se apegará a la historia original, al igual que lo hizo con Mulán.

La empresa de entretenimiento también buscará quitar la hipersexualización de la protagonista.