Confiesan que José José fue víctima de diversas violaciones

Por: Redacción





Anel Noreña, expareja de José José confesó que actualmente no mantiene ninguna relación con el padre de sus dos hijos, sin embargo brindo experiencias del cantante durante su infancia mediante una entrevista para ´Ventaneando´.

"José es un muchacho infantil en ciertos aspectos, pero a la hora de hablar de lo que le había pasado era un niño llorando, ensangrentado su corazón. El papá fue muy cruel con él, a José lo violaron los amigos, a José lo vejaron los amigos, a José le hicieron todo lo que te puedas imaginar que a un niño no le deben hacer y no hubo un papá que lo defendiera y a su mamá no le podía decir´´, reveló.

Ante la pregunta de quien fue el culpable del abuso hacía ´El Príncipe de la canción´, la exmodelo agregó: "Pues los amigos de la colonia, eran unos niños que andaban en la calle, me entiendes, que tomaban alcohol desde muy chiquitos porque en su casa había alcohol siempre, su mamita rellenaba las botellitas con alcohol para el papá´.

Anel Noreña afirmó que ahora entiende su antiguo comportamiento de tristeza pese a todo el sufrimiento por que el pasó cuando era niño y asegura que esos venenos son los que tienen a José José ´enfrascado´.