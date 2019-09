Confiesa Demi Moore que su madre la prostituyó a los 15 años a cambio de 500 dólares

Agencias -

La actriz estadounidense Demi Moore ha revelado que en su adolescencia fue violada por un hombre con el consentimiento de su madre, quien habría recibido dinero del agresor.

Invitada por Diane Sawyer en su programa "Buenos días, América", Moore relató sobre cómo fue aquel traumático episodio que marcó su infancia.

Según relató, una noche llegó a su casa y se encontró con un hombre conocido de su familia, con las llaves de su departamento.

"Fue una violación y una traición devastadora revelada por la cruel pregunta de ese hombre: '¿Cómo se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?'", escribió la actriz en su libro, revelando lo que había hecho Virginia Guynes, su mamá.

Lo cierto es que a pesar de esto, Moore no cree que su madre la haya "vendido" intencionalmente. "En el fondo de mi corazón creo que no. No creo que haya sido una transacción, pero aún así ella le dio el acceso y me puso en peligro", contó.

Asimismo, confesó que su madre sufría alcoholismo y que esta intentó suicidarse en varias ocasiones.

En otra ocasión, cuando Moore tenía 12 años, Guynes intentó suicidarse con una sobredosis de pastillas, pero fue la propia actriz quien la salvó. "Recuerdo haber usado mis dedos, los dedos de una niña pequeña, para sacar de su boca las píldoras que ella había tomado", se lee en el libro. "Esa situación me cambió la vida", le dijo a Sawyer.

Pasados los años y despegada la carrera de Moore, que adoptó el apellido de su primer marido a los 18 años, la actriz comenzó a luchar contra la depresión y a cometer algunos de los errores que había visto en su madre, entre ellos el abuso de varias substancias, como la cocaína.

Su peor momento llegó en 2012, poco después de haberse divorciado de Kutcher, cuando sufrió una sobredosis en una noche junto a Rumer, una de sus tres hijas.

Después de ese episodio, en el que tuvo que ser hospitalizada tras desplomarse y sufrir convulsiones como efecto de consumir una mezcla de drogas sintéticas, la actriz buscó ayuda y asistió de nuevo a rehabilitación, algo que la reconcilió con sus hijas: "Parte de mi vida claramente se había desmoronado. En ese momento ya no tenía ni carrera ni una relación", contó. Según explicó, se mantiene sobria hace 20 años.