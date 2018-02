Confiesa Brenda Bezares que no esta embarazada

Redacción

Brenda Bezares utilizó su programa de internet Follow B para romper el silencio y confirmar que nunca estuvo embarazada.

“Hace como un mes y medio estaba sintiéndome muy mal, mucho mareo, vómito, tenía mucho sueño, muy llorona, me entraban ataques de ansiedad (…) No sabía qué me pasaba. Tenía como dos semanas de retraso y pensamos que pudiera ser que había una posibilidad de (embarazo)”, reveló la conductora.

“Mario en su afán de su ilusión, se dijo algo que no se debió de decir porque se adelantó a los hechos”, añadió.

Sin poder controlar el llanto, la esposa de Mario Bezares dio a conocer que no esta embarazada.

“Lamentablemente no, no es. No se dio. No puede ser posible. No estoy embarazada y yo les agradecería profundamente que no me tocaran el tema”, comentó.