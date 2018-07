Con la ausencia de Marvel, arranca Comic-Con

Redacción

Por:

Hoy da inicio la San Diego Comic-Con, uno de los eventos más importantes en el mundo del entretenimiento y a cual se tiene esperado que asistan más de 100,000 personas. Este año el evento no contará con la presencial de Marvel Studios, empresa que si bien el próximo año estrenará la nueva entrega de los Avengers y Captain Marvel, prefirió pasar de largo en esta ocasión.

Es por esa razón que Warner Bros. tendrá la oportunidad de lucirse con el material que mostrará, ya que presentarán algunas sobre Mujer Maravilla 1984 y Aquaman, cinta que durante la feria tendrá el estreno de su primer tráiler este sábado y que llegará a las salas de cine el próximo mes de diciembre.

Además, el estudio también podría presentar material inédito de títulos como Shazam!, Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, Godzilla 2: El Rey de los Monstruos y La Gran Aventura Lego 2. De igual manera, a través de su filial New Line Cinema, Warner Bros. mostrará avances de sus títulos de terror para los próximos meses como La Monja e It: Capítulo 2.

20th Century Fox también podrá lucirse, ya que su presentación girará en torno a la nueva versión de El Depredador.

Por si fuera poco, la compañía podría sorprender exhibiendo material sobre la saga X-Men, esto debido a que el próximo año estrenará dos nuevos fi lmes de los mutantes: Fénix Oscura y Los Nuevos Mutantes.

Por otro lado, Universal Pictures llevará a M. Night Shyamalan, quien estará en el evento para mostrar el primer avance de Glass, una secuela de Fragmentado y El Protegido. Asimismo, el estudio también ofrecerá material de Halloween, continuación directa del filme original de John Carpenter, en la que estará Jamie Lee Curtis nuevamente como protagonista.

En lo que respecta a Paramount, el estudio presentará material de Bumblebee, spinoff de Transformers, e incluso existen algunos rumores, donde se afi rma que Tom Cruise podría hacer acto de presencia con Top Gun: Maverick, segunda parte de la película de 1986 que se filma actualmente en San Diego.

Se espera que Sony muestre avances de Venom y hasta podría sorprender con algun a novedad de Spider-Man: Far From Home.

¿Y en la pantalla chica?

Si bien HBO no mostrará novedades de Game of Thrones, sí habrá adelantos de otras series importantes como The Walking Dead y Better Call Saul.

Por otro lado, Hulu presentará Castle Rock, una nueva apuesta basada en el universo literario de Stephen King, la cual es producida por J.J. Abrams, y Jack Ryan, que se olvida por ahora del cine y se pasa a la televisión de la mano de Amazon con John Krasinski encarnando al héroe.

De igual manera, también habrá espacio para las nuevas versiones de Charmed y Magnum P.I., así como Mayans M.C., serie que se desarrollará en el mismo universo de Sons of Anarchy.