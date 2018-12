Con casi 50 años Jennifer Aniston no descarta ser madre

Por: Redacción



En una entrevista para la revista Elle, la actriz Jennifer Aniston se abrió ante los comentarios que han hecho los medios de comunicación, al decir que es una "mujer incompleta" por no tener hijos ni esposo a sus casi 50 años de edad.

A pesar de ser una de las actrices de Hollywood más queridas, asegura que se siente atacada por la prensa al tener una vida como una mujer soltera e independiente.

Aclaró que sus matrimonios fallidos con Bard Pitt y Justin Theroux, fueron muy hermosos en su momento. "No me siento vacía. Mis matrimonios han sido muy exitosos", afirmó la actriz.

"Cuando llegaron a su fin, fue una decisión tomada porque elegimos ser felices. Al fin y al cabo, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación solo por miedo a estar sola, miedo a no poder sobrevivir. Continuar en un matrimonio solo por miedo es como menospreciar tu vida", aseguró la actriz.

"Vivimos en una sociedad que envía ciertos mensajes a las mujeres a cierta edad: debes estar casada y deberías tener hijos. Ese es el molde que estamos intentando romper lentamente", expresó.

Se hartó de que la llamen "solterona"

A pesar de preferir estar sola, no descarta la idea de ser madre y deja todas las opciones abiertas. "Quién sabe lo que traerá el futuro en términos de hijos y parejas", dijo.

Aniston rechaza calificaciones y dijo que le sobran los motivos para estar feliz.

"Tengo un trabajo, una familia y amigos geniales. No tengo razones para sentirme de otra manera".