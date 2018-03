'Cómprate una vida': Niurka a Bobby Larios

Hace unos días Bobby Larios anunció que prepara un monólogo sobre la relación que sostuvo con Niurka Marcos, quien ha decidido romper el silencio a través de su canal de Youtube.

La vedette envió un fuerte mensaje a su expareja, en el que cuestionó su talento y el hecho de que quiere seguir colgándose de su fama.

"Dime tú en estos diez años ¡¿qué haz hecho Bobby Larios?!", expresó la cubana. "Demuéstranos a nosotros que hijo de p... haz hecho".

Mientras ella dio un recorrido de lo que ha hecho en los últimos años, manifestó que Larios no ha hecho absolutamente nada e incluso intentó ayudarlo para que productores le dieran trabajo.

"Te acuerdas Bobby Larios cuando le pediste a nuestra amiga en común, le dijiste ‘oye dile a la Flaca que me eche la mano’, porque estabas j... una vez más y yo hablé, hablé con productores y hablé con directores", agregó. "Hasta hablé con ejecutivos Bobby Larios. Te mandaron a buscar porque yo les dije: ‘no sean malos, disfrutaron toda la etapa de la pareja escándalo".

Además recordó cuando ambos aparecieron en el show de Platanito, y las palabras que él le dijo antes de entrar al aire. "Dijste 'yo te amo' (...) y lo que te contesté fue 'yo te ame mucho'".

Aprovechó para hacer un llamado a la esposa de Bobby. "Señora, yo no la conozco, pero le digo aquí, como testigo frente a mis bebenius, que yo a las mujeres las respeto (...) mi amor, dile a Bobby que me suelte", y de pasada le pidió a su ex que se compre una vida y deje de vivir a costas de ella.

Niurka explicó que decidió responder a través de la plataforma ya que había sido una promesa que hizo con sus "bebenius", como llama a sus seguidores, de hablar con ellos solo a través de ese canal.