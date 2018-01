“Coco” gana Globo de Oro a mejor cinta animada

Notimex - La cinta “Coco”, basada en los festejos mexicanos del Día de Muertos, ganó hoy el Globo de Oro a mejor cinta animada, durante la 75 entrega anual de premios que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

La entrega de los Globos de Oro, considerados antesala de los premios Óscar, cuyos ganadores se conocerán en marzo próximo, se realiza este domingo en una ceremonia celebrada en un hotel de Beverly Hills.

“Coco” derrotó en esta categoría a las cintas “The Breadwinner”, "Boss Baby", “Ferdinand" y “Loving Vincent".

En tanto, Laura Dern ganó el Globo de Oro a mejor actriz de reparto en serie o cinta de televisión por su trabajo en “Big Little lies”, y se impuso a Ann Dowd en “Handmaid’s Tale”, Chrissy Metz en “This Is Us", Michelle Pfeiffer en “Wizard of Lies", y Shailene Woodley en “Big Little Lies”.

Al recibir el premio, ataviada con un vestido negro, Dern llamó a cambiar la cultura de silencio que impera en torno al acoso y al abuso sexual, no solo en Hollywood sino en todas partes, e instó a educar a los niños para eliminar esa dinámica social.

A su vez, James Franco ganó el Globo de Oro a mejor actor de comedia musical por su trabajo en “The disaster artist”, por encima de Steve Carell en “Battle of the Sexes”, Ansel Elgort en “Baby Driver”, Hugh Jackman en “The Greatest Showman”, y Daniel Kaluuya por “Get Out”.