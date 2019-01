Cocina Mötley Crüe sorpresa para el Super Bowl

Por: Redacción



Mediante una publicación en Twitter, la banda de glam Mötley Crüe dio a conocer que se encuentra preparando una sorpresa durante el Super Bowl.

Este evento es la final de la NFL y se realizaría el domingo 3 de febrero de 2019 en el Mercedens-Benz Stadium en Atlanta, Goergia.

Por el momento, se desconoce que este preparando la banda para sus fans, pero estos desean que sea un regreso triunfal a los escenarios.

Por otro lado, se plantea la hipótesis de que este relacionado con la película "The Dirt-Confessions Of The Most Notorious Rock Band".