Circula video de Galilea Montijo mostrado los senos

La conductora de televisión ha dicho que el video salió a luz después de su teléfono fue hackeado

Por: Redacción





Por medio de redes sociales circula un video en el que se puede ver a Galilea Montijo poniéndose un vestido dejando ver la parte de sus "senos", accidentalmente.

En la grabación, la presentadora de televisión se acomoda el vestido y sin querer dejó ver sus encantos.

En un programa de televisión matutino, explicó que ese video es de hace un año y que salió a la luz púbica debido que su teléfono fue hackeado.

"Me acaban de mandar un video donde se me sale una de las niñas (...) dejen les cuento rápido que hace como un año que hackearon mi teléfono, fue un videíto rápido que me iba yo a grabar, no vistiéndome por supuesto (...) y es de los videos que yo tenía en mi celular, no hay nada tampoco para asustarse, déjalas, ellas también quieren salir", dijo.