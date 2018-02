Cineasta Frank Miller será invitado especial en "La Mole Comic Con"

Notimex - El cineasta estadounidense Frank Miller, creador y dibujante de cómics como “300” y “Sin city”, será uno de los invitados especiales en la convención "La Mole Comic Con", a realizarse del 16 al 18 de marzo en el WTC de la Ciudad de México.

La leyenda del cómic asistirá al encuentro el sábado 17 y domingo 18 de marzo, días en los que ofrecerá sesiones de autógrafos y fotografías, así como una conferencia de cupo limitado, se informó en un comunicado de prensa.

Miller, quien este año lanzará el cómic “Xerxes: The fall of the house of Darius and the Rise of Alexander”, precuela de “300”, también es reconocido como el escritor y dibujante de “The dark knight returns” (1986), considerada por muchos como la mejor historia de “Batman”, la cual fue adaptada como película animada en 2012.

Poseedor de una narrativa intensa, ruda y cínica, así como de una estética oscura en sus trabajos tanto en el cómic como en el cine, Frank Miller tiene a “Dark knight III: The master race” entre sus obras más recientes, la cual fue escrita junto con Brian Azzarello.

Además de su trabajo con “Batman”, es reconocido ampliamente por su arte para la miniserie “Wolverine”, escrita por Chris Claremont, así como por los arcos argumentales “Daredevil: Born again”, escrito por Miller y dibujado por David Mazzuchelli, y “Daredevil: The man without fear”, dibujado por John Romita Jr.

En su versión en cómic, "Sin city" lo hizo recibir tres premios Harvey y seis premios Eisner en diferentes categorías (Mejor Escritor/Artista, Mejor Reimpresión de Novela Gráfica, Mejor Dibujante, Mejor Portadista, Mejor Miniserie y Mejor Historia Corta).

En 2016, Frank Miller ingresó al Will Eisner Award Hall of Fame gracias a sus contribuciones a la industria del cómic.

Miller debutó como director de cine en 2005, con “Sin city”, adaptación de su propia novela gráfica, la cual dirigió junto con Robert Rodríguez. La cinta, aclamada por la crítica, fue nominada a la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes y ganó el premio de la Asociación de Críticos de Cine de Austin.