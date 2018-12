Cinco curiosidades sobre de John Lennon

ADN 40 - A 38 años del asesinato del exBeatle, John Lennon dejó un legado en la música, haciendo que sus letras perduren hasta nuestros días.

En su memoria, te damos estas cinco curiosidades sobre John Lennon que quizás no conocías.

· Afirmaba haber visto un ovni

Mientras estaba en el balcón de su departamento en 1974, él afirmó haber visto un platillo volador sobre los edificios de New York y escribió sobre esto en su canción ´Nobody Told Me´.

· Legalmente, estaba ciego

Al final de su vida, Lennon tenía tan mala visión que sin sus lentes, para la ley estaba ciego.

· Su obra maestra.

Él mismo expresaba su insatisfacción sobre toda la discografía y su voz en de ´The Beattles´, pero sentía orgullo de la letra de ´All you need is love´.

· No se sabe dónde están sus cenizas

Después de su muerte, Yoko Ono incineró su cuerpo, pero nunca ha dicho donde se encuentran las cenizas del cantautor.

· Firmó un autógrafo para su asesino

En la mañana del 8 de diciembre de 1980, Lennon autografió la copia de su álbum ´Double Fantasy´ para David Chapman.