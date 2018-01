Cierra con éxito el Juguetón Azteca

Espectáculos - 07/01/2018 07:30 a.m.

Notimex - La clausura se realizó en el estacionamiento de la televisora del Ajusco, TV Azteca, con un concierto juvenil amenizado por la boy band CD9, la española Beatriz Luengo, la exacadémica Nadia, los infantiles de Lemongrass y La Sonora Dinamita, entre otros talentos que durante dos horas alegraron el cierre anunciado por Jorge Garralda.



El triunfo lo externó el director del programa de televisión A Quién Corresponda. "Estamos felices porque hasta ahora hemos entregado todos los juguetes sin sobresaltos y con un saldo blanco, desde los lugares más lejanos y sinuosos hasta los más cercanos y de difícil acceso, de hecho donde quiera que veían un camión de juguetón la gente y mismas autoridades van vigilando su camino", dijo.

El conductor de televisión subrayó que el reparto de juguetes cuando es en zonas boscosas o montañosas se hace con bestias de carga o en los hombros de pobladores adultos. "Incluso los encargados de cada unidad repartidora piden permiso para abrir el cargamento antes, por aquello del traslado a pie y -en son de broma- el Juguetón llega hasta en burro".

Destacó que para hacer un reparto equitativo y que los niños y niñas no reciban productos repetidos se trata de pensar como niño. "Me pongo en los zapatos de los que recibirán regalos y desde que llega el juguete se arman paquetes en los que no se duplique un mismo juguete".

A 22 años de hacer el Juguetón, cada entrega se convierte en una verbena popular que arman los padres de familia de cada comunidad, "porque tenemos que respetar las tradiciones y costumbres de las comunidades a donde llegamos, especialmente con un respeto y preferencia por lograr juguetes tradicionales y mexicanos", explicó.

Garralda indicó que, por encima de los juguetes de importación, en el Juguetón se apuesta por apoyar la pequeña industria nacional, incluso la artesanal, por encima de cualquier producto importado; "es una regla comprar a jugueteros mexicanos el producto, cuando se llega la donación en dinero, con la finalidad de activar nuestra industria".

El conductor finalizó que el Juguetón ha crecido tanto que ya se replica en Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, donde cada edición tiene su peculiar forma de colectar y entregar los obsequios para generar una sonrisa. "Seguiremos creciendo y eso es de agradecerse al público, que adopta causas nobles como éstas", añadió.