Chvrches reaparece con el tema ´Get out´

Notimex - La agrupación escocesa de synthpop, Chvrches, estrenó el sencillo "Get out", luego de dos años sin presentar material inédito.

Lauren Mayberry, Iain Cook y Martin Doherty trabajaron en esta ocasión con el productor Greg Kurstin (Adele, Sia), ganador del Grammy, y el tema fue editado por Glassnote Records (US) y Virgin (UK).

"Get out" es la nueva canción del trío, luego de "Every open eye", su segunda producción discográfica lanzada en 2016.

"Trabajar con Greg fue muy diferente a lo que habíamos hecho antes, pero también fue muy cómodo, como si él hubiese estado en la banda desde siempre", expresó el trío a través de un comunicado.

"Cuando escucho el disco, siento que es la cosa más pop que hemos hecho y también la más agresiva y vulnerable al mismo tiempo", agregó la vocalista Lauren.