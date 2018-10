Chvrches estrena videclip de ´Graffiti´

Por: Redacción



Dirigida por Rare Henderson, quien también estuvo detrás del video del último sencillo "Get Out" de la banda, "Graffiti" es el tercer sencillo del álbum más reciente de la banda 'Love is dead'.

El significado detrás de la pista hace referencia a la clásica oda a la amistad de la infancia y explica que se trata de "crecer y darse cuenta de que las cosas no van a ser como pensabas que serían".

Los fans mexicanos de la banda podrán ver su actuación arriba del escenario en el Corona Capital el próximo domingo 18 de noviembre, en donde seguramente deleitarán sus grandes éxitos y sus más recientes temas.