Christina Aguilera lanzará nuevo álbum en junio

Notimex - Luego de seis años de su último álbum "Lotus", Christina Aguilera anuncia su regreso con "Liberation", su nuevo material discográfico con un estilo R&B y hip-hop, que estará disponible el próximo 15 de junio.

En el álbum figuran algunos artistas reconocidos como el cantante Anderson Paak que trabajó en dos pistas, otras las produjo el rapero Kanye West.

Aguilera compartió como adelanto de la nueva producción, el videoclip de "Accelerate", sencillo en el que comparte créditos con los raperos Ty Dolla $ign y 2 Chainz, y la dirección estuvo a cargo de Zoey Grossman.

Además, el disco también cuenta con la participación de Demi Lovato, quien hace dueto con Aguilera en "Fall in line", de acuerdo al portal de Billboard.

El álbum está compuesto por canciones como: "Liberation", "Searching For Maria", "Maria", "Sick Of Sittin", "Dreamers", "Right Moves feat. Keida & Shenseea", "Like I Do", "Deserve", "Twice", "I Don´t Need It Anymore" (Interlude), "Pipe Masochist" y "Unless It´s With You".