Chris Hemsworth anuncia su retiro de la actuación

Por: Redacción





Después de una larga jornada laboral con los rodajes de 'Avengers: Infinity War', 'Engame' y 'Men in Black: Internacional', el actor Chris Hemsworth ha anunciado su retiro temporal de la actuación, pues ha decidido pasar tiempo únicamente con su familia.

En entrevista para el medio australiano Daily Telegraph, dijo que al menos lo que resta del año no tiene planeado filmar ningún proyecto.

"Solo quiero estar en casa ahora con mis hijos. Están en una edad muy importante. Todavía son jóvenes y saben cuando me voy más que antes. Tengo este año en el que probablemente no voy a filmar nada. Tengo una gira de prensa, algunos respaldos y fragmentos, pero la mayor parte del tiempo estoy en casa", dijo el actor.

Además dijo disfrutar del éxito que obtuvo en 'Endgame' y no perseguir más películas como antes lo hacía. Ahora solo dedicará a apreciar todo el trabajo que ya realizó durante muchos años.

"Si regreso 10 años y me pregunto cuál sería el escenario de mi sueño, este es un poco así. Ahora puedo sentarme, disfrutarlo y apreciarlo, y dejar de perseguir [películas]", contó.

Así mismo aseguró que a él le encantaría seguir interpretando a ´Thor´.

"Todavía me encantaría hacer más, para ser honesto. Y no sé cuál es el plan. Siento que hemos abierto un personaje tan diferente. Me siento con más energía para la posibilidad de dónde podría ir. Pero usaré eso en otros lugares y otros personajes si es el final aquí", dijo.