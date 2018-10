Chris Evans se despide del Capitán América

Por: Redacción



A través de su cuenta de Twitter, el actor Chris Evans, se ha despedido del personaje que ha interpretado por ocho años para la afamada franquicia de Marvel Studios, Steve Rogers, o como la mayoría lo conoce, el Capitán América.

"Oficialmente cerré mi trabajo en Avengers 4. Fue un día emotivo para decir lo menos. Interpretar este papel durante los últimos ocho años ha sido un honor", tuiteó el actor el día de hoy.

"A todos los que están frente a la cámara, detrás de la cámara y en la audiencia, ¡gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido", agregó.

A pesar de haber tenido un papel en Marvel como la Antorcha Humana en los 4 Fantásticos, fue hasta que interpretó al Primer Vengador cuando despegó aún más su carrera artística.

Para muchos fans de Marvel, el Capitán América es el corazón de la franquicia y piden que se le extienda el contrato al actor, aunque como se esperaba, tarde o temprano se iba a llegar el día de decirle adiós al "Capi".

"Recuerdo como todo comenzó". –Steve Rogers, Capitán América Cómics #109.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.