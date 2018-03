Chris Evans dejará de ser el Capitán América

Redacción - Luego de su gran paso por Marvel, luego de su interpretación como la "Antorcha Humana", Chris Evans tiene claro cuales son sus proyectos a futuro y no es más como un vengador.

Y es que el actor quien da vida al superhéroe de "Capitán América", señaló a para The New York Times que no tiene planes de volver a colaborar con dicha compañía una vez que se estrene Avengers: Infinity War.

Las tomas adicionales que se capturarán en otoño sería las últimas de Evans con el traje azul, blanco y rojo.

"A veces hay que bajarse del tren antes de que te empujen de él", mencionó el intérprete de Capitán América.