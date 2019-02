Choupette es la heredera de Karl Lagerfeld

Por: Redacción





Aunque el diseñador, que murió este martes a los 85 años, adoptó aen el 2011 y se convirtió en lamás glamurosa del planeta, fue en el 2015 cuando el diseñador decidió nombrarlade una parte de su fortuna, lo cual la convierte a partir de este 19 de febrero, en la felina másdel mundo.

Cabe mencionar que esta gata tuvo participaciones en diversas campañas publicitarias, su propia cuenta bancaria, así como sus cuentas de Instagram, que tiene más de 136,000 seguidores, y cerca de 50 mil en Twitter. Fotos descansando en un sillón, momentos al lado de Karl Lagerfeld, o anuncios publicitarios aparecen en su perfil, donde se define a sí misma: "Soy la gatita malcriada de papi Karl Lagerfeld, cuyas doncellas miman".

Lagerfeld contó hace un tiempo cómo comenzó su relación con la gata. "Choupette era de un amigo que me pidió que cuidara de ella mientras él se encontraba de viaje. Pero cuando regresó, le dije que se quedaba conmigo. Ahora tiene otro gato que está muy gordo y Choupette se convirtió en la gata más famosa y rica del mundo", dijo en una entrevista con la cadena CNBC.

Antes de que "Choupette" llegara su vida en 2011, el diseñador nunca había tenido una mascota. En entrevista para medios aseguró que la gata lo había convertido en una mejor persona.

"Me da energía. Es muy extraño. Cuando la tengo a mi lado, siento que se recarga un teléfono", comentaba.

También fue fuente inspiración del modisto alemán, pues le diseñó líneas de accesorios y ropa con su imagen.





"Me río de mí mismo [por el cariño que le tengo], pero eso no cambia nada y es muy agradable. No molesta a nadie ni le hace mal. Hay gente que se ocupa de Choupette cuando no estoy y todo eso. Ella tiene su propia fortuna, si algo me sucediera, será una heredera. La persona que se ocupe de ella no tendrá problemas de dinero. De los anuncios que ha hecho no he cogido nada, está guardado expresamente para ella. Choupette es rica", dijo Karl Lagerfeld al programa francés 'Le Divan' en 2015.

El diseñador nunca escatimó recursos para sus cuidados, pues dos niñeras se encargaban de ella y también tenía gente para que administrara sus redes sociales.

El káiser de la moda, nacido en 1933 en Hamburgo, Alemania, fue ingresado de urgencia al Hospital Americano, pero no se revelaron las dolencias por las que sucumbió.

Se especula que otros de sus herederos será su exguardaespaldas Sebastien Jondeu, quien se desempeñó como su encargado de seguridad, también fue su modelo, secretario y asistente personal, según el diario "The Richest".

Además, Virginie Viard, que trabajó con él durante tres décadas como directora del estudio, ha recibido ahora el encargo de proseguir tanto su legado como el de la fundadora, Gabrielle Chanel.

