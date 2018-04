Chiquis Rivera ¡rompió su compromiso!

Este fin de semana en el programa The Riveras fuimos testigos del compromiso entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, quien llegó en caballo para entregar el anillo a su amada; sin embargo, el gusto de estar comprometidos fue muy corto.

La hija de Jenni Rivera explicó que el episodio del programa fue grabado hace varios meses, cuando no existía la polémica entre el vocalista de la Original Banda El Limón y el video sexual que fue publicado por su expareja Claudia Galván.

"No, no estoy comprometida. Estuve comprometida como por un mes y una semana", reveló Chiquis en entrevista para el programa La Raza. "He dicho que sí, pero luego no sé qué es lo que pasa que te dan el anillo y ya creen como que pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí y va a perdonar todo y yo no soy ese tipo de mujer", agregó.

Sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión de romper un compromiso por tercera vez, Rivera explicó: "La verdad es que, pues le gusta mucho el pisto al muchacho. Yo me tengo que dar mi lugar, si uno no se da su lugar el hombre no te lo va a dar".

Pese a la ruptura, Chiquis señaló que aún mantiene comunicación con Lorenzo y se toma su tiempo para decidir sobre una reconciliación.