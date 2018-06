Chiquis Rivera al natural, con estrías y celulitis

Redacción

Por:

La Chiquis Rivera posó desnuda para una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram y se mostró al natural con sus cicatrices, estrías y celulitis.

La hija de Jenni Rivera compartió el siguiente mensaje con la fotografía: "Hola... Soy Janney. Con cicatrices, estrías y celulitis! Soy imperfecta, soy sensible, soy... MUJER! Take it or leave it, this is me. This is who I am."

Hasta el momento la imagen cuenta con más de 154 mil likes y cientos de comentarios, la mayoría para aplaudir la decisión de la cantante por mostrar su cuerpo, y otros tanto que están en desacuerdo.