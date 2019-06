Chayanne sorprende al responder mensajes a 'sus hijos perdidos'

Por: Redacción





En el marco de la celebración por el Día del Padre a Chayann le salieron miles de 'hijos perdidos' por el mundo quienes aprovecharon la ocasión para felicitarlo por su día en sus cuentas de redes sociales. Lo sorprendente es que presuntamente el mismo cantante puertorriqueño les respondió a sus 'hijos perdidos' para agradecerle que lo recordaran en su día.

Cientos de fans mencionándolo en redes sociales aseguraban que sus mamás les decían que Chayanne era su novio o su padre.

Ante la gran cantidad de felicitaciones, presuntamente el cantante puertorriqueño sorprendió al responderle a sus hijos perdidos.

"Hijos, he estado de gira y no he podido saber de ustedes, estoy muy orgulloso de todos ustedes, gracias por sus mensajes y apoyarme día a día, espero verlos pronto eeesssooo", escribió en un mensaje el cantante.

Mientras tanto en su cuenta de Instagram, Chayanne publicó una fotografía de él disfrutando de la playa y de un coco en donde deseo un Feliz Día de Los Padres desde la Isla del Encanto.