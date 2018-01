´Cerrado por fútbol´ revisita la obra de Eduardo Galeano

Notimex - Este libro reúne todos los textos que Galeano escribió sobre fútbol, la mayoría dispersos en su obra publicada, pero también varios inéditos y otros hallazgos, como la crónica en la que, con sólo 23 años, llama "traidor" al Che Guevara en persona por haber adquirido en Cuba la pasión por el béisbol. Las páginas son un recorrido por la historia del fútbol.

Periplo que va desde la época en que un jugador recibía una vaca por cada gol, hasta el tiempo de los jugadores multimillonarios agobiados por el éxito, pasando por el relato de los 10 futbolistas que se pintaron toda la cara de negro en solidaridad con su compañero discriminado por la hinchada, acontecimiento que conmovió amantes y no del fútbol.

También hablan de Maradona, de quien alguna ocasión señaló que era nada menos y nada más que "el hombre que no podía vivir sin la fama que no lo dejaba vivir", y de Zidane, quien en su último partido embistió a un rival y se retiró expulsado de un mundial al que la afición calificó finalmente como mediocre. Esas y otras historias están en esta entrega.

Galeano dice: "Cuando el Mundial comenzó, en la puerta de mi casa colgué un cartel que decía: Cerrado por fútbol. Cuando lo descolgué, un mes después, yo ya había jugado 64 partidos, cerveza en mano, sin moverme de mi sillón preferido. Esa proeza me dejó frito totalmente, los músculos dolidos y la garganta rota; pero ya estoy sintiendo nostalgia".

Y añade: "Desde chico quise ser jugador de fútbol. Fui el mejor de los mejores, pero sólo en sueños, mientras dormía. Al despertar, no bien caminaba un par de pasos y pateaba una piedrita en la vereda, confirmaba que el fútbol no era lo mío. No tenía más remedio que probar otro oficio. Intenté varios, sin suerte, hasta que por fin empecé a escribir".

En este libro de 240 páginas, se explica que Eduardo Galeano creía ciega y fielmente que el deporte del fútbol expresaba "emociones colectivas", esas que generan en la gente una suerte de "fiesta compartida o compartido naufragio, y existen sin dar explicaciones ni pedir disculpas". De esas pasiones habla el malogrado escritor en "Cerrado por fútbol".

El libro se inscribe en la Biblioteca Eduardo Galeano de la Editorial Siglo XXI. Eduardo Galeano es considerado uno de los grandes de la literatura iberoamericana de la segunda mitad del Siglo XX, destacando tanto por su obra periodística como por su activismo de corte político en favor de la independencia y soberanía de los países latinoamericanos.

Comenzó su carrera como periodista en semanarios como Marcha o Época, exiliándose de Uruguay en 1973 debido al golpe de estado y la dictadura impuesta por Juan María Bordaberry, régimen para el que la obra más conocida de Galeano, "Las venas abiertas de América Latina", era "intolerable". Así, se estableció en Argentina y luego en España.

En 1985, tras el fin de la dictadura, volvió a Uruguay, donde además de colaborar con numerosos medios, fundó el semanario Brecha. Luego se implicó una vez más en la vida política de su país, apoyando medidas para la revisión de los delitos cometidos durante la dictadura y a favor de causas relacionadas con la cultura y el desarrollo de Latinoamérica.

De entre la obra de Galeano destacan títulos tan conocidos como su trilogía de "Memoria del fuego", que junto con "Las venas abiertas de América Latina" son indispensables para conocer la historia reciente de Sudamérica. Con "La canción de nosotros" y "Días y noches de amor y de guerra", Galeano obtuvo el prestigioso Premio Casa de las Américas.