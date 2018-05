Celso Piña prevé retirarse de la música en unos cinco años

Notimex - El acordeonista mexicano Celso Piña, quien el sábado 9 de junio se presentará en El Plaza Condesa, en la Ciudad de México, piensa retirarse de la industria musical pronto para dedicarse de lleno a su rancho, aunque antes quiere cumplir su sueño de tocar en Australia.

Así lo confesó la tarde de este lunes, quien sigue con la promoción de su álbum "Música es música" y anoche estuvo en la Feria de Puebla y recientemente en destinos como Costa Rica, Perú (Lima) y Argentina (Buenos Aires y Córdoba).

"Ya no me queda mucho futuro, no me quiero retirar enfermo, hay que tener dignidad por sí mismo; la carrera empieza y termina, es como la vida misma, no hay que aferrarse", declaró el cantante, compositor y arreglista de música a representantes de los medios de comunicación.

Está consciente de que hay mucha gente que se muere en el escenario porque trabajan estando enfermos, así que aconsejó a sus colegas que se cuiden y dejen a la juventud, a la "sangre nueva", que brille en los escenarios.

Actualmente tiene 65 años y consideró que cuando cumpla 70 será buena hora para retirarse "si es que no me enfermo antes, por ejemplo ahorita me duele un riñón, el corazón, la cabeza", señaló de buen humor.

Lo que quiere hacer es dar tiempo a su vida para cuidar de su rancho donde tiene cuatro caballos, chivas, borregos, gallinas y perros, algo que piensa es muy bonito y que hoy en día no puede estar al tanto.

De igual manera narró que al principio de su carrera el único que creyó en él fue su papá: Isaac Piña, a quien describió como una piedra angular para su carrera, pues le compró su primer acordeón, le compuso algunas canciones y le fabricó ciertos instrumentos rudimentarios.

"Cuando empecé me enfoqué en conservar los ritmos de Colombia como el vallenato, el son, el merengue; en los ochentas mi música provocaba la locura de la gente, muchos querían entrar a mis shows", recordó.

Empezó con una cumbia que tenía un ritmo que contagiaba a todo el mundo con su beat, pero en 2000 dijo: tengo que hacer un cambio "porque hasta ya me aburrí de mí", así que escuchaba música estadunidense, canadiense, europea y hasta africana.

Después de un análisis laboró en algo diferente y realizó su disco "Barrio bravo", un éxito en ese entonces por la variedad de estilos que contenía

Piña opina que lo que le hace falta ahora es llevar su música a Australia. "Ya muero por tocar allá, ese es mi más grande anhelo"; por ese motivo ya está checando fechas y trabaja en la organización para presentarse mínimo cinco veces allá.

En El Plaza Condesa la reciente vez que estuvo ahí fue en 2014 y ahora regresará con la música del citado disco, que grabó con la orquesta sinfónica de Baja California.

Para él es honor retornar a ese tipo de centros nocturnos donde va todo tipo de gente, ya que sus melodías son universales para "los intelectuales, escritores, músicos y toda la gente que hace algo extraordinario".

Ahí, donde tocará su espectáculo que ha llevado a varias partes del mundo, estará con algunas bandas que faltan por confirmar, pero quien ya es seguro es la alineación chilena Villa Cariño. Este martes Celso Piña grabará un video con el grupo Los Plebeyos.