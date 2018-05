Celebra Yanet García 6 millones de seguidores en traje de baño y tacones

Redacción

Yanet García se encuentra celebrando su éxito en redes sociales, y es que para agradecer a sus seguidores de Instagram que ya suman más de 6 millones publicó una foto en traje de baño.

En la imagen se puede observar a la chica del clima con un traje de baño rojo y tacones color beige, posando de perfil.

La fotografía va acompañada del mensaje: "Llegamos a 6 MILLONES! Muchas gracias Thank you so much guys!!!!!"

La candente publicación tiene más 347 mil "Me gusta"y tiene cientos de comentarios halagando la belleza de la regiomontana.