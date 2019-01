Celebra Consuelo Duval su cumple 50 en bikini

Por: Redacción



Consuelo Duval está de manteles largos el día de hoy pues cumple 50 años.

Sus hijos Michel Duval y Paly Duval fueron los primeros en felicitar a la comediante y compartieron una foto de su madre con un bonito mensaje.

"Tenía un nudo en la garganta y fui a acostarme con ella, yo no sé si es un súper poder de mamá o que pero a su lado todo parece menos cruel. Le dije "mamá, creo que me siento triste" me miró con la ternura de siempre y me dijo "cuando te sientas así cierra los ojos y piensa en cosas hermosas", dice parte del texto.

Su hija Paly fue la encargada de publicar la foto que desató la locura entre los fans de la comediante.

"Que hermosa relación madre e hijos, muchas felicidades Consuelo Duval, mis respetos y bendiciones para usted y sus hijos".

"Felicidades @consueloduval Dios te siga llenando de bendiciones".