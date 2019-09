Celebra Beyoncé 38 años de vida con pastel y en familia

Notimex -

La cantante estadunidense Beyoncé Giselle Knowles-Carter, mejor conocida como Beyoncé, festejó por adelantado su cumpleaños número 38 como espectadora en el Festival Made in America, encuentro en el que se presentó en 2013 y 2015.

La también compositora, bailarina y actriz, quien nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas, compartió mediante su cuenta oficial de Instagram fotografías en las que se le ve celebrando en compañía de su esposo, el rapero Jay-Z; además, una serie de videos en los que sopla las velas de un pastel y los presentes cantan al unísono Happy birthday (Feliz cumpleaños).

La hija de la diseñadora de ropa Tina Knowles y el productor musical (más tarde su representante) Matthew Knowles, comenzó su carrera a los nueve años como parte de la alineación del grupo Destiny´s Child, uno de los grupos femeninos más exitosos de los noventa.

Destiny´s Child estuvo conformado por Kelly Rowland y Michelle Williams, quienes lograron cosechar éxitos como No, no, no, Jumpin, jumpin, Say my name y Bills, bills, bills, con los que recorrieron diversas partes del mundo en numerosos festivales; al tiempo, Beyoncé comenzó a alternar su carrera musical con la actuación, donde probó suerte con Austin powers in Goldmeber, en la que dio vida a "Foxxy Cleopatra".

En 2001 la cantante se convirtió en la primera mujer afroamericana en conseguir el título de El Compositor del Año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. Dos años más tarde, Beyoncé lanzó Dangerously in love su primer álbum como solista, lo cual significó la búsqueda de un estilo y personalidad propia aun dentro de Destiny´s Child.

Éxito como solista

Como parte de Dangerously in love, la intérprete lanzó Crazy in love, canción que la catapultó como una de las artistas prometedoras de la década. El videoclip de dicho sencillo destacó por la imagen desinhibida de Beyoncé, la coreografía que realizaba y la participación de Jay Z, quien más tarde se convirtió en su esposo.

Debido al éxito que la llevó a vender millones de discos como solista, la cantante, así como las integrantes de Destiny´s Child, decidieron separarse; para entonces llegó Dreamgirls en 2005, película en la que la intérprete participó al lado de Jennifer Hudson y con la que consiguió estar nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz en Comedia o Musical.

En 2006 dio a conocer B´day, cuyo primer sencillo promocional fue Deja vu y en el cual colaboró su actual pareja Jay Z; el álbum propició una gira internacional que la llevó a recorrer países de América Latina, entre ellos México.

Luego del éxito del material discográfico, la cantante lanzó una versión del mismo álbum pero en español, contando con la participación de Shakira en el corte Beautiful Liar; Alejandro Fernández en Amor gitano y Oye, tema de la cinta Dreamgirls.

Consagración de Beyoncé

En noviembre de 2008 Beyoncé lanzó I am... Sasha fierce, título al que la misma cantante definió como un "alter ego" que le ayudaba a proyectarse con seguridad y decisión sobre el escenario, mismos que la ayudaron a colocar If I were a boy y Single ladies como número uno de las listas de popularidad.

Con una carrera sólida, Beyoncé realizó una de las colaboraciones más emblemáticas en la industria musical con la cantante Lady Gaga, esto a través de los temas Video phone y Telephone lanzados en 2010, cuya suma en reproducciones rebasó los 400 millones, hecho que generó la expectativa de que ambas cantantes aparecieran en el espectáculo de medio tiempo del Súper Bowl número 51 realizado en 2016.

En 2013 presentó uno de los espectáculos de medio tiempo más exitosos en la historia del Súper Bowl: en más de 13 minutos la cantante dio un recorrido por su trayectoria musical comenzando con el emblemático Crazy in love, en el que destacó por sus coreografías y desenvolvimiento escénico que muy pocas estrellas han demostrado en el espectáculo.

Dicha actuación significó su reencuentro con Destiny´s Child al lado de Kelly Rowland y Michelle Williams. Ese mismo año, la cantante lanzó el documental Beyoncé: La vida no es más que un sueño para el canal HBO.

Previo al lanzamiento de un nuevo proyecto discográfico llamado Lemonade, Beyoncé reapareció en el medio tiempo del Súper Bowl número 50, al lado de Bruno Mars y Coldplay.

"Queen B"–Beyoncé

Con 23 premios Grammy, en noviembre de 2017 se anunció la participación de la cantante en el live action (acción real) de "El Rey León", cuyo estreno ocurrió el 19 de julio de 2019, con una recaudación que hasta hoy rebasa los más de mil 500 millones de dólares.

Como parte del lanzamiento de la cinta, Beyoncé publicó el álbum The Lion King: The gift, producción en la que se escuchan sonidos africanos además de una mezcla de géneros como r&b, pop, hip hop y afro beat, en el que artistas de nivel mundial prestaron su voz.

En la película del director John Favreau aparece el tema Spirit, el cual fue creado por Ily Salmanzadeh, Labrinth y Beyoncé; la canción inicia con versos interpretados en swahili y matices pertenecientes al género góspel.