CDMX exhibe las diferentes facetas de David Bowie

Notimex - Casi 100 imágenes, algunas inéditas, que transportan al visitante a una travesía envolvente para conocer las entrañas de Ziggy Stardust, uno de los personajes más memorables del cantante británico David Bowie (1947-2016), integran la exposición “Starman”, inaugurada la noche de este jueves en el Foto Museo Cuatro Caminos en la Ciudad de México.

La muestra es un trabajo del fotógrafo inglés Mick Rock (1948), conocido en la industria de la música por retratar a grupos como Los Ramones, Queen y The Sex Pistols, en la que invita a descubrir las diversas facetas del también músico y compositor.

Durante una multitudinaria rueda de prensa, el artista de la lente habló sobre la serie fotográfica en la que capturó al intérprete de temas como “Let's Dance” y “The man who sold the world” durante la década de los setenta.

Precisamente en ese periodo David Bowie lanzó el disco "The Rise and Fall of Ziggy Stardust", que dio origen a ese icónico personaje.

Conocido como el hombre que fotografió a los años setentas, se refirió a David Bowie como un personaje amable, de calidad humana y gran personalidad, que si estuviera vivo "seguiría hoy sorprendiéndonos".

Dio a conocer que hacer fotografía con Bowie resultaba "perfecto", toda vez que "él llegaba y sabía que tenía que ser fotografiado y esperaba la dirección por parte del fotógrafo; David si iba a hacer algo lo hacía y él lo hacia de esa forma, era increíble en todo lo que realizaba".

Cuenta que una de las cualidades más grandes de Bowie era su creatividad, "él trataba de sacar lo mejor de cualquier persona que trabajara a su lado y lo llevaba a ese nivel de hacer lo mejor posible. Era un tipo genuinamente inteligente".

Definido como un fotógrafo activo, reveló que prepara un proyecto titulado “glam” que involucra a Queen, "un proyecto musical interactivo en el que participe otro fotógrafo".

“Para Foto Museo resulta emocionante albergar una exposición inspirada en uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop. Desde su concepción el museo busca presentar eventos y exhibiciones innovadoras que despierten en la gente la curiosidad por descubrir nuevos y fascinantes mundo, y en esta ocasión toca el turno de Starman”, dijo Guadalupe Lara, directora del espacio museístico.

Rodrigo Palma y Nicolás Spitznagel, directores de "Starman", comentaron que en esa exposición los visitantes encontrarán una instalación a gran escala del emblemático Ziggy Stardust.

Podrán entrar al Oddity Room, donde a través de proyecciones con mapping se apreciará un timeline de la vida de David Bowie y sus personajes, así como Infinity Room, espacio ambientado para tomarse y compartir en redes sociales "la foto del recuerdo", bajo el hastag #Bowieexperience.

Cada jueves y sábado se contará con la participación de DJ’s y bandas invitadas que rendirán tributo al legado de Bowie y que en varias ocasiones serán precedidas por actividades complementarias como presentaciones de libros, sesiones de ilustración y más sorpresas por confirmar.