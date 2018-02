Carolina Herrera abandona su emporio

Redacción - Tras su último desfile, en el MoMA, dentro de la Semana de la Moda de Nueva York, Carolina Herrera, directora creativa de su firma cederá su puesto al consultor creativo de 31 años, Wes Gordon.

Herrera, de 79 años, declaró en un comunicado publicado en el New York Times, ser solo un pasó más para crecer.

“Solo no digan que me retiro. ¡No me retiro! Solo me muevo hacia delante”. Ahora, la diseñadora venezolana fungirá como embajadora global de la marca.

La firma de la diseñadora venezolana ha sido por cuarenta años un sinónimo de elegancia, Herrera es considerada la diseñadora latinoamericana más exitosa de los últimos años.

Ha sido galardonada con diferentes premios a lo largo de su carrera como Premio a Una Década de Creación Artística y fue nombrada Doctora Honoris Causa por el Fashion Institute of Technology de Nueva York.