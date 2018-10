Carmen Campuzano, más polémica que nunca; le 'reza' a Maluma y defiende a Adame

Carmen dice que lo de Maluma se trató de una broma y a propósito del caso de Alfredo Adame, ella declara que le ha sido muy afortunada en sus relaciones íntimas

Por: Redaccióncausó tremendaen redes sociales luego de que publicara unadonde le reza a un altar dedicado al colombiano, lo cual de inmediato provocó diversos comentarios entre algunos religiosos que aseguraron ella lea la. ¿Pero qué dice ella al respecto?

"Hay gente que ofende en verdad a la religión con sus acciones y yo con una broma ya se están tirando al piso, literal... No m... ", dijo.

"Pues ya saben que es broma, pero si quieren darle un altar, pues le ponemos un altar", agrega.

En otro tema, la modelo también salió en defensa de su amigo Alfredo Adame, luego de que Susan Quintana, expareja del actor, supuestamente declarara que en sus relaciones íntimas no era cumplidor.

"Ay no, no, no, yo creo que esa es una gran broma, digo, ni soy yo la que me voy a meter en sus pantalones para investigar

"Se me hace un comentario de muy mal gusto, definitivamente; y no se me hace onda que alguien pueda expresarse así o que quieran fastidiarlo por ahí", sentenció.

(Con información de Ventaneando)