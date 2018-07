Carlos Santana, su vida antes de ser una leyenda rock

ADN 40 - Carlos Humberto Santana Barragán se ha convertido en una de las leyendas más importantes del rock de Latinoamérica y a 71 años de su nacimiento recordamos el camino que lo llevó a vender 90 millones de copias de sus álbumes.

El Chamán de la guitarra creció con una familia llena de música, su padre era mariachi y su hermano guitarrista, por lo que desde muy temprana edad tuvo interés por la guitarra y el violín.

"Desde chiquito quería ser siempre como mi padre -violinista en mariachi de Michoacán, en la costa oeste mexicana, al que la gente adoraba. Los viejitos, los chicos, las mujeres, todos lo adoraban", explicó en una entrevista.

Santana nació en Jalisco el 20 de julio de 1947 y para 1955 se mudó junto con su familia a Baja California, ahí fue donde comenzó a estudiar guitarra para luego fundar la banda Santana integrada por el tecladista Gregg Rolie, el bajista David Brown y los percusionistas Michael Shrieve, José Areas y Michael Carabello.

Entre las frases que marcaron el pensamiento del cantante están las siguientes:

"No creo en el comunismo ni en el capitalismo, ni en demócratas ni en republicanos. No creo en las religiones, que son un negocio, instituciones corruptas. Creo nada más que en el corazón de la gente".

"Algunas personas me calificaron de loco, pero vean a donde me ha llevado la locura. Si tu cordura te da lo que te ha dado y no se acerca a lo que yo he obtenido, prefiero estar loco todos los días".

"La primera vez que sentí que yo tenía algo de talento fue porque yo mismo me di escalofríos, y pensé que si yo mismo podía darme escalofríos entonces podría provocarle eso mismo a alguien más".

Éstas son algunas de las canciones más recordadas: