Carlos Rivera descarta incursionar en el género urbano

Notimex - El cantante mexicano Carlos Rivera reveló que para su nuevo álbum tendrá colaboraciones con grandes exponentes de la industria musical, en tanto que descarta su incursión en sonidos urbanos y se queda en las baladas con las que cantará de nueva cuenta al amor y desamor.

“Ahorita ya tenemos el disco casi terminado, de hecho apenas llegué de Miami de hacer los últimos ajustes, todavía nos quedan algunas cosas por hacer. Estamos viendo una que otra colaboración que todavía no se las puedo contar, pero vienen algunos artistas muy grandes que yo he admirado siempre.

“Probablemente estarán cantando conmigo. Ya de entrada pues con los productores tengo, con Tony Torres, con Andrés Castro, con Kiko Cibrián y Dan Warner”, dijo Rivera ante representantes de la prensa nacional.

Aunque se reservó nombres pues no tiene nada concreto: “Todavía no, porque no se ha elegido del todo, entonces no les puedo adelantar nada, pero yo espero que pronto”.

Sin embargo, la gente con la que se juntó a producir esta vez ha trabajado con cantantes internacionales como Adele, The Rolling Stones y Carlos Vives.

Lo que sí resaltó es que su ritmo seguirá en la balada: “Yo no quiero hacer urbano, creo que hay muchos otros géneros que se pueden mezclar, al ser cantautor hay mucha más facilidad de saber lo que quieres para la música que escribes”.

“Enfocamos sobre todo la parte de la balada. Les puedo decir que estamos trabajando con una cantidad de personalidades de la industria espectaculares”, continuó.

Además de mencionar las fechas de lanzamiento: “En marzo sacamos ya el primer sencillo y luego en mayo el disco completo con gira y todo, yo creo que la vamos a empezar por ahí de agosto, ya la estamos planeando, va a ser una gira tremenda en varios países”.

Respecto al tema de sus letras para esta nueva producción discográfica dijo que “siguen siendo de amor, aunque tengo unas de desamor, que prepárense y saquen las galletas de animalitos, porque les juro que pareciera que pasé alguna depresión, pero no.

Realmente es lo bueno de cuando uno es compositor, que tienes la posibilidad de escribir lo que sea. Y pues acá hay de todo: Hay amor, hay desamor y habrá baile”.