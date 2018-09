Carlos Rivera convive con fans y les demuestra su amor

Espectáculos - 02/09/2018 07:00 a.m.

Notimex - Más de tres mil personas, de acuerdo con la disquera Sony Music, se dieron cita para conocer a su ídolo, abrazarlo y tomarse la foto con él, quien se mostró carismático y sonriente en todo momento.



En entrevista con los medios de comunicación afirmó que siempre ha tratado de hacer música que llegue al corazón de las personas y con este nuevo álbum, que saldrá a la venta oficialmente la próxima semana, no será la excepción.

"Me quedaré hasta ver a la última persona, para que se lleve el abrazo, el beso y el apapacho, yo no soy de los que se sienta en una mesa enfrente, que separa a unos centímetros del fan, éste es el único momento que tengo para ellos", expresó.

Recordó que el año pasado terminó a las tres de la mañana y recientemente en Guadalajara a las dos y media de la madrugada "estuvimos ocho horas, acá tengo miedo, pero a la hora que sea, yo aquí voy a estar".

Carlos Rivera confesó que en algún momento veía muy lejana la situación que vive actualmente, en el que bastantes personas le demuestran su cariño y admiración.

Sin embargo, nunca perdió la fe, "no he dejado de trabajar y hoy se puede ver el resultado", aseveró, quien aclaró que no le ha dado tiempo para aceptar algún proyecto en la actuación, pues en este momento está enfocado al ciento por ciento en la música.

Decidió nombrar a su nueva placa "Guerra", ya que es su segundo apellido y a la vez representa una manera para homenajear a su madre, a quien describe como "mi maestra guerrera, de esta manera es un disco para cada tipo de guerreros".

"Mi guerra ha sido luchar por hacer música de calidad", sostuvo, al añadir que admira a sus excompañeros del "reality" "La Academia", quienes han tenido su propia historia; le alegra de que Dios le haya dado la fortuna que después de tantos años, hoy pueda vivir este éxito.

Cuando alguien le expresó que lo "perfilan como el próximo Luis Miguel", él respondió "házmela buena, cada quien está haciendo su camino diferente, quiero distinguirme por mi música y como mi labor como compositor", concluyó.