Cardi B y Nicki Minaj protagonizan trifulca en fiesta de la moda

EFE - Un video reproducido por la cadena ABC muestra la trifulca durante la fiesta de la revista Harper Bazaar en el hotel Plaza en el que personal de seguridad y otros asistentes tratan de restringir a Cardi B.

De acuerdo con testigos, Cardi B, que llevaba un vestido largo rojo de Dolce & Gabbana agredió a Minaj cuando ésta conversaba con invitados de la fiesta y señalaron además que en un momento, la cantante tiró un zapato a la rapera pero falló en su intento de agredirla, según medios locales.

Ninguna de las estrellas resultó seriamente lesionada aunque una foto muestra a Cardi B con un bulto sobre la ceja izquierda cuando salía de la fiesta, al parecer resultado de un codazo del personal de seguridad cuando la restringían.

Después del altercado, que provocó de inmediato reacciones en redes sociales de los seguidores de las artistas, Cardi B publicó una carta en su página de Instagram sin mencionar el nombre de Minaj, en la que hace acusaciones a una persona de haberle criticado, de amenazar a artistas de parar su relación con ellos si trabajan con ella.

"Te he dejado hablar un montón de mi" afirma en la publicación para agregar de inmediato que lo que no tolera es que haya mencionado a su hija y puesto en duda su capacidad para cuidar de ella.

Cardi B tuvo a su hija el pasado mes de julio.

???? the already legendary Cardi B LUNGING for Nicki ???? pic.twitter.com/i4F8AvVFKh

So Nicki was trash talking Cardi’s daughter before Cardi attacked her.... YIKES NICKI pic.twitter.com/ZOK0KTe1RJ