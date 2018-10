Captan a Diego Boneta y Eiza González juntos

Redacción - Desgraciadamente México no ha podido ser punto de reunión para los mexicanos debido a su apretada agenda.

Sin embargo, fueron sus más recientes proyectos que se encargaron de juntarlos en Sudáfrica.

Diego se encuentra actualmente rodando la cinta de acción "Monster Hunter", siendo el mismo quien compartió un adelanto en sus redes sociales, el actor compartirá reparto con Milla Jovovich y Ron Perlman, la historia esta basada en el videojuego de Capcom.

Por su parte, Eiza González se encuentra grabando la película de "Bloodshot", con quien la acompañan actores como Vin Diesel, Guy Pierce y Sam Heughan.

Asimismo, fue Boneta quien compartió mediante sus historias de Instagram el momento en que ambos se reunieron.

"Mexicans in Africa!!!... So proud of you @eizagonzalez", escribió el cantante.