Cantar bien y cuidar mi físico, son mi prioridad: El Bebeto

Notimex - El intérprete de regional mexicano El Bebeto admitió que no sólo la música es su prioridad, sino también la inversión para mantener su cuerpo perfecto y marcado, así como un rostro limpio y sano, por lo que en su tiempo libre trabaja para mantenerse en forma.

En entrevista con Notimex afirmó que el éxito de una carrera no sólo se fundamenta en cantar bien o tener buenas canciones de destacados compositores, "también importa el físico, la imagen y la forma de vestir, porque el público valora eso, en especial mis seguidoras".

Carlos Alberto García Villanueva, su nombre real, destacó que está involucrado en el diseño de una línea de ropa que se denominará "Bebeto".

"Es importante que no sólo me sigan con la música, sino también que gusten de mi imagen y ahora con esta línea los seguidores podrán lucir elegantes con la marca Bebeto, que pronto saldrá al mercado, porque faltan algunos detalles".

En cuanto a su salud e imagen corporal, dijo que no deja de hacer ejercicio. "Es poco el tiempo que tengo para estar en el gimnasio, pero los momentos muertos entre concierto y hospedajes, me dedico a hacer actividad física, ya sea en el cuarto o en el camerino, y si nos lo permite el tiempo, asistir al gimnasio, porque es lo importante".

Abundó que también invierte en cremas y lociones faciales para mantener el rostro limpio: "Me debo al público diverso y debo estar listo para todos".

Al preguntarle sobre sus preferencias sexuales, respondió: "Claro que estoy bien definido, pero eso no implica que no sienta aprecio y agradecimiento por la gente que me sigue, porque gracias a ello estoy donde estoy".

Abundó que en breve lanzará otros dos sencillos de Espinoza Paz, quien le produce lo que será su próxima producción discográfica y de la cual ha logrado éxito con el primer corte "Seremos", que está en los primeros lugares de popularidad en estaciones de radio como en la cadena Ke Buena. "Seguiremos en la línea melódica del mariachi".

Explicó que buscará contender para la próxima edición de los Premios Grammy Latino y americano: "Tenemos que devolverle la grandeza a la música tradicional mexicana; aún no tenemos una fecha definida de lanzamiento del disco, por los tiempos de Espinoza Paz y los míos, porque cada quien tiene su agenda".

Subrayó que hay un compromiso enorme con Espinoza Paz: "Me estoy dejando llevar, porque somos un equipo de trabajo y creo que Espinoza es garantía de éxito, porque es una persona altamente profesional y entregado al trabajo, tal como yo lo soy, así que nos entendemos y pronto sacaremos ese disco", finalizó.