Cantante Shawn Mendes anuncia nueva fecha

Notimex - Tras agotar los boletos de su primer "show", el cantautor Shawn Mendes suma el 21 de diciembre a su gira 2019 por América Latina, con la cual visitará México donde se presentará ese día en el Palacio de los Deportes de la capital del país.

Debido a la alta demanda, el canadiense anunció una segunda fecha, que se suma a los conciertos del 20 de diciembre en el "Domo de Cobre" y el 17 de diciembre en el Auditorio Citibanamex, en la ciudad de Monterrey.

La preventa exclusiva para el club de fans inició este miércoles 30 de enero. El jueves 31 se abrirá la venta al público en general a las 11:00 horas, se informó mediante un comunicado.

Shawn Mendes llegará a México para promocionar su tercer álbum homónimo, conformado por temas como "In my blood", , "Why", "Mutual", "Nervous" y el sencillo principal "Lost in Japan", al lado del DJ Zedd, entre otros.

A partir de marzo, el cantante recorrerá diversas ciudades de Europa, América del Norte, Australia y países de América Latina como Perú, Argentina, México, Brasil y Santiago, entre otros.

Al momento, Mendes cuenta con tres discos, entre ellos "Handwritten" e "Illuminate". Éxitos musicales como "Stitches", "Mercy", "Believe" y "Youth", entre otros, con los que ha logrado posicionarse en el gusto del público a nivel mundial.

"Shawn Mendes" se encuentra disponible en las plataformas digitales de música.