Cantante Ernesto D'Alessio buscará reunir a familia para gira

Notimex - El cantante Ernesto D´Alessio buscará reunir a su madre y hermanos para convencerlos de ofrecer una gira nacional e internacional, luego de que unos empresarios confían en lograr un éxito rotundo con el concepto de Los D´Alessio en concierto.

En entrevista luego de recibir la presea "Luminaria de Oro" de Plaza de las Estrellas por el éxito del musical "El hombre de La Mancha", el también actor externó su sorpresa por dicho ofrecimiento, luego de que la prensa lo cuestionara en días pasados sobre la posibilidad de cantar en familia.

"No sé qué pasó, pero la propuesta me tomó por sorpresa y no supe que decir, porque la idea es que estemos mi madre, mi hermano Jorge y yo cantando, sin incidir en los proyectos de cada cual".

"A mí me encantaría y sería fantástico; tendríamos que participar en la producción y se me ocurre que fuera con una big band, con mariachi sinfónico y una Orquesta Filarmónica", comentó el cantante.

Consideró que habría algunos factores que pudieran frenar la posibilidad de que la familia D´Alessio se reúna. "Esos serían los management, es una situación difícil porque siempre buscan su beneficio, espero que no sean un obstáculo, porque esto daría para mucho".

Indicó que antes de llegar con el elenco de "El hombre de La Mancha" tuvo la reunión con los empresarios, por lo que falta ponerse en contacto con su familia para plantear el ofrecimiento: "Voy a hablar por teléfono con los dos, para ponernos de acuerdo".

Cuestionado sobre el efecto, Ernesto D´Alessio reconoció que tendría un impacto internacional, por el gran cariño que le tienen a su madre en naciones de Centro y Sur de América. "Espero que así sea, aunque nadie tiene el éxito garantizado, pero sin duda hay mucha gente que quiere a la familia D´ Alessio", aseveró.

Subrayó que antes de aceptar que la familia se ha ganado un prestigio, "se ha ganado el respeto por hacer espectáculos de calidad, porque como artistas nos hemos esforzado por dar lo mejor".

Por otra parte, respecto a la posibilidad de adopción en su familia, indicó que la idea nació entre su esposa y él. "Nace de la cosmovisión bajo la cual nosotros vivimos y la convicción cristiana que tenemos", explicó.

"No soy cristiano porque me considere una buena persona, sino porque soy mala persona, porque necesito a Dios en mi vida, como cualquier ser humano, pero al conocer su gracia y su amor, a pesar de lo que yo soy, la fe cristiana me adoptó como a un hijo, y ahora nosotros haremos lo mismo con un nuevo ser", apuntó.