Cannibal Corpse presentará su nuevo álbum en CDMX

Notimex - La banda estadunidense de death metal Cannibal Corpse presentará su nueva producción discográfica al público mexicano en octubre próximo, cuando suba al escenario del Night Of The Living Death.

La agrupación complacerá a los fans capitalinos el 4 de octubre, fecha en la que se celebrará la cuarta edición del NOTLD en el Pabellón Cuervo de la Ciudad de México.

El grupo, que irrumpió en la escena en 1990 con “Eaten back to life”, material que fue censurado en algunos lugares por su alto contenido gráfico de carácter grotesco y la extrema y fuerte naturaleza de sus letras, llegará con nuevo álbum bajo el brazo, “Red Before Black”.

El cartel del Night Of The Living Death lo completan la banda británica pionera del grindcore, Napalm Death, y los californianos The Faceless.