Cannibal Corpse estrenará disco en el Night of the Living Death 

Notimex - En su cuarta edición el Night of the Living Death recibirá a Cannibal Corpse, banda pilar de death metal que estrenará su producción discográfica "Red Before Black".

Desde sus modestos inicios hace 25 años en Buffalo, Nueva York, el grupo no sólo ha alcanzado disco de platino por ventas, pues también han logrado la base de fanáticos más sólida y leal en la historia del género.

De acuerdo con los promotores de la banda, su álbum debut "Eaten Back To Life" fue editado el 17 de agosto de 1990 (aunque su primera edición fue un demo que data de 1989) y censurado en Alemania por su contenido gráfico y letras.

Además de conciertos, la música de Cannibal Corpse ha aparecido en la exitosa película de Hollywood "Ace Ventura", ya que Jim Carrey es fan.

Es la única banda de death metal que se ha colocado en las listas Billboard, figurado en las portadas de prácticamente todas las revistas de metal en el mundo y girado alrededor del globo en forma casi rutinaria.

Otra de las agrupaciones que se suma al cartel es Napalm Death, formada en Meriden, West Midlands, Inglaterra, en 1981.

Aunque ninguno de los músicos originales permanece en ella, la alineación consistente en el vocalista Mark "Barney" Greenway, el bajista Shane Embury, el guitarrista Mitch Harris y el baterista Danny Herrera ha permanecido inamovible desde 1997-2015. El guitarrista Mitch Harris sale y entra John Cooke.

Napalm Death es considerada pionera del grindcore, incorporando elementos del hardcore punk/crust punk y del death metal, usando guitarras fuertemente distorsionadas y ritmos desenfrenados, al igual que voces incomprensibles.

Sus letras normalmente son una crítica socio-política y su álbum debut, "Scum", lanzado en 1987 por Earache Records, se convirtió en gran influencia para las bandas del grindcore que empezarían a surgir.

Napalm Death han lanzado 15 discos de estudio y es reconocida por Nielsen SoundScan como la séptima banda de death metal con más ventas de discos en Estados Unidos.

La tercera que llega a esa edición es The Faceless, formada en Encino, California, por el guitarrista Michael Keene y el bajista Brandon Giffin en 2004.

Ambas lanzaron su álbum debut Akeldama en 2006 y realizaron una gira extensa con bandas como Necrophagist, Decapitated, Nile y The Black Dahlia Murder.

Después de la gira el baterista Brett Batdorf dejó la banda mientras grababan Akeldama y el baterista anterior, Nick Pierce, grabó la canción instrumental "Akeldama", homónima al álbum.

La banda recibió a varios bateristas temporales hasta que definieron en su formación a Lyle Cooper. The Faceless lanzó su segundo álbum "Planetary Duality" en noviembre de 2008, debutando en el número 119 en la lista Billboard 200.

Tras cuatro años, el 12 de septiembre de 2012 lanzó el álbum "Autotheism", donde es notable la madurez musical y técnica de la banda, el material no es tan extremo como en discos anteriores y cuenta en casi todos los temas con voces limpias por parte de Michael Keene.

La cuarta edición del Night of the Living Death se llevará a cabo el 4 de octubre en un recinto de la Ciudad de México.