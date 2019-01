Canción de Reik con Juan Magán no saldrá a la luz

Notimex - El DJ y productor Juan Magán dio por cerrado el tema de disqueras con el trío mexicano Reik, al asegurar que la canción grabada en conjunto no verá la luz.

"Hubo un problema con su compañía disquera que bloqueó la colaboración", señaló el también cantante y compositor español en conferencia de prensa.

"Esa canción no verá la luz. Quizás un día aparezca por ahí en Internet de manera extraña, porque la canción existe", agregó.

Pese a que se vino abajo dicho proyecto, Magán comentó que para este año presentará "muchas canciones en español, en inglés, colaboraciones y como solista".

"Seguiré fusionando música. No me gusta replicar éxitos anteriores. Yo mezclo cualquier cosa que me suene positiva, trato de mezclar tropical con electrónica o folclor regional de cualquier país latino. Todo tiene cabida", comentó.

En 2018, el cantante fue el artista más escuchado en Spotify España con cerca de 600 millones de streams, motivo por el cual reconoció que siente presión para este año, sin embargo prometió "trabajar igual, quizás un poquito más. Se trata también de que tu equipo de trabajo esté en tu misma onda".

Al cuestionarle sobre con quién le gustaría hacer un nuevo dueto, pues en su carrera ya ha trabajado con Belinda, Manuel Turizo, La Mala Rodríguez, entre otros, comentó que "falta muchísima gente en mi lista".

"Soy un poco especial para hacer colaboraciones, no me gusta trabajar con los tipos que están pegados ahora. Me gustaría Antonio Banderas, tengo proyectos bien raros y extraños. Un día despierto y me apetece cantar con Luis Miguel, otro día quiero cantar con Alejandro Fernández y así".

Juan Magán inauguró el Foro Victoria de la Feria Estatal de León 2019, que comenzó este viernes y concluirá el 5 de febrero.

"Es un honor. Soy un loco enamorado de México y de toda la República. Su energía es brutal. Tienen mente abierta a nivel musical y esas fusiones y géneros extraños que trato de mezclar los reciben muy bien. Me encanta estar aquí", concluyó.