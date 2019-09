Camilo Sesto me enseñó a cantar con sentimiento: Lucía Méndez

Notimex -

La cantante mexicana Lucía Méndez expresó su tristeza ante la muerte del cantautor español Camilo Sesto, con quien compartió experiencias que consideró de suma importancia en su carrera, y quien aseguró, le enseñó a cantar con sentimiento.

"La verdad me ha dolido muchísimo la muerte de Camilo, tengo muchos recuerdos de él: mis canciones, los momentos que estuve en su casa, cuando él cocinaba, era maravilloso anfitrión. Lo recuerdo tomando vino, componiéndome Atada a nada en una servilleta".

Este éxito se desprende del álbum Cerca de ti, lanzado en 1982, que también estuvo acompañado de canciones como Culpable o no, Amiga mía, ¿Qué clase de hombre eres tú? y Escúchame, entre otras.

"Me hizo un disco solamente: Cerca de ti, con 10 temas, fue impresionante el éxito que tuve. Camilo me dio canciones maravillosas en momentos en los que yo estaba muy triste y muy enamorada de alguien de quien me sentía ´atada a nada´", declaró a los medios.

Dijo que Camilo Sesto fue un ser "maravilloso, guapísimo, extraordinario en todo, todo mundo lo admiraba, también Juan Gabriel, yo veía a mi compadre cómo lo admiraba, era alguien fuera de serie".

Lucía Méndez lamenta que ya no lo volverá a ver, "me duele mucho, así como me dolió Juan Gabriel, fue gente que marcó mi vida, mi padrino en la balada, el que me enseñó a cantar con sentimiento. Era muy amigo de mi madre y cada vez que íbamos a España se iba con Camilo, incluso sola con él, se iban a comer y lo aconsejaba, porque tomaba mucho en cuenta a mi mamá. Camilo una gran persona, una gran pérdida. Está muy triste mi corazón".

Camilo Sesto murió este 7 de septiembre a los 72 años de un paro cardiorrespiratorio derivado de los problemas renales que sufría y por los cuales fue ingresado al hospital la tarde del sábado.