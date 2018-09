Camila Sodi estalla ante críticas en internet

Redacción - Camila Sodi hace una días fue invitada a un programa de radio en donde reveló que la cabina olía a "axila", motivo por el que fue criticada duramente en redes sociales.

Sin embargo los comentarios negativos colmaron la paciencia de la actriz por lo que usó sus redes sociales para defenderse.

"Yo sé que no debería darle espacio en mí a esta basura de ´periodismo´. Pero, a quien sea que esté a cargo de esas revistas que empiezan con Tv y @tvnotas_mx y demás medios que sólo destruyen y no construyen, de verdad, por favor, ya déjenme en PAZ. Soy una mujer trabajadora, noble y honesta y no quiero seguir siendo parte de su juego maligno de chismes y tergiversaciones", declaró.

Por su parte también recalcó que le gusta hacer bromas como a todos.

"Ah! Y por cierto, me gusta hacer chistes como a todos los seres humanos, amooooo amoooo mi país y ... me encantan ..... los chilaquiles." finalizó Sodi.