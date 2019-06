Camila Cabello y Shawn Mendes causan tensión en redes

Por: Redacción





Camila Cabello y Shawn Mendes han dejado en claro su gran amistad y el talento que ambos tienen creando una explosión cuando colaboran musicalmente.

Fue en 2015 que los artistas se unieron para lanzar el tema ´I Know What You Did Last Summer´, sin embargo esta vez volverán a hacer de las suyas al tener un reencuentro para el nuevo sencillo de la interprete de ´Havana´.

Se trata de ´Señorita´, el teaser fue lanzado por Cabello mediante sus redes sociales causando la emoción de todos sus seguidores, pues en el clip podemos ver a la latina seduciendo a Mendes en una cafetería.

Los usuarios no tardaron en reaccionar en donde expresaron su deseo por ver a Shawn cantando en español.

Se prevé que el video se estrene el día de mañana 21 de junio.