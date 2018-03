Burzum no toca en vivo: Vikernes

Redacción - El músico noruego Varg Vikernes ha regresado con polémicas declaraciones.

Y es que el ex Mayhem dijo que hace tiempo le ofrecieron tocar en dos shows junto a Burzum por una gran suma de dinero a lo cual se negó debido a que "odia tocar en vivo" y agregó que prefiere "pasar un mes en prisión que pasar un mes ensayando con algunos metaleros".

El ahora también youtuber publicó en su canal "Thulean Perspective", un video más detallado sobre por qué nunca tocará en un escenario con Burzum.

"Muy a menudo me preguntan, '¿por qué no tocas en vivo con Burzum?' ¿Y porque no? Vamos a averiguar...", señaló Vikernes.

"Honestamente, ni siquiera sé por qué te molestas en preguntar porque ya lo he dicho muchas veces: no toco en vivo; no me gusta tocar en vivo. Y si no me gusta hacer eso, ¿por qué debería hacerlo?"

"Algunos dicen que es dinero. Bueno. Bueno, puedo decirte algo. Me han ofrecido, creo que fueron 300,000 euros (al rededor de $425,000) para hacer dos conciertos en Londres hace algunos años. Y dije 'No. No, gracias', añadió.

"La felicidad es estar satisfecho con lo que tienes. Querer más y más y más es una espiral descendente completamente sin sentido que te lleva a la decadencia, la corrupción y la infelicidad", finalizó el músico.