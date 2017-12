Redacción - Definitivamente este año ha sido muy importante para ellos ya que han dejado una gran huella en todo el mundo con sus enérgicas presentaciones, coreografias, irresistibles canciones y la carismática personalidad de los siete miembros Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Haciendo trending topic en Twitter ellos desean un feliz año nuevo cerrando el 2017 con presentación en Nueva York.

“Aquí vamos! @NYRE está comenzando pronto. #ARMY, ¿estás listo? #BTSxRockinEve”

Here we go! @NYRE is starting soon. #ARMYs, are you ready? #BTSxRockinEve



아미 여러분! #방탄소년단 무대를 즐길 준비 되셨나요? 곧 시작됩니다! #두근두근 #BTSxRockinEve pic.twitter.com/kiYamjV6Gc