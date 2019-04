BTS iguala récord de The Beatles en los Billboard

Por: Redacción





La popular 'boy band' BTS ha registrado su tercer álbum encabezando el listado "Billboard 200", convirtiéndose en el primer grupo, después de The Beatles, en lograr la marca en menos de 12 meses, según dijo la revista musical.

"Map of the Soul: Persona", el último lanzamiento de la banda surcoreana, estrenado el 12 de abril, debutó en el No. 1 en la famosa lista de los mejores 200 álbumes, en la clasificación semanal de los discos más populares de Estados Unidos.

Billboard informó que mientras a otros músicos les toma años acumular tres "número uno", BTS sólo necesitó 11 meses para lograr tal marca.

El grupo encabezó por primera vez este listado el 2 de junio del 2018 con su álbum 'Love Yourself: Tear' y por segunda vez en septiembre de ese mismo año con 'Love Yourself: Answer'.

El álbum "Map of the Soul: Persona", en idioma coreano, también es el cuarto álbum en un idioma diferente al inglés de la historia en encabezar el listado en el último año, según Billboard.

The Beatles logró esa marca con sus discos 'Anthology 1', 'Anthology 2' y 'Anthology 3', que se hicieron con el primer puesto de la lista entre diciembre de 1995 y noviembre de 1996.

Mientras, la banda estadounidense The Monkees logró tres números uno a un ritmo más rápido que BTS: sus discos 'More of the Monkees', 'Headquarters' y 'Pisces, Aquarius, Capricorn, and Jones LTD.' lo hicieron en solo nueve meses y tres semanas, entre febrero y diciembre de 1967.

Este nuevo logro de la banda coreana se suma al reciente éxito de su video "Boy With Luv", que se colocó como video más visto en 24 horas en la historia de YouTube.

(Con información de agencias)